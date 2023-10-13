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Ховали у вбиральні автобуса. В Україну намагалися ввезти велику партію iPhone

Україна, П'ятниця 13 жовтня 2023 18:59
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Ховали у вбиральні автобуса. В Україну намагалися ввезти велику партію iPhone Фото: ДПСУ викрила незаконне ввезення партії iPhone (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Представники митної служби викрили спробу незаконного ввезення великої партії смартфонів від Apple. Техніку ховали у відсіках автобуса та навіть у вбиральні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Правопорушники намагалися ввезти iPhone через кордон зі Словаччиною. Пристрої сховали в порожнинах рейсового автобуса, однак, за допомогою сканувальної системи, їх усе одно виявили прикордонники.

Частину декоративних панелей митникам довелося прибрати, оскільки інакше дістатися до незаконного вантажу було неможливо. Під час перевірки було виявлено понад 400 одиниць техніки.

Серед них виявилися 169 пристроїв від Apple, зокрема останній iPhone 15 Pro Max. Попередня оцінка ввезеного вантажу, за словами митників, перевищує 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Закарпатській області українські митники виявили партію тютюну в газовій автоцистерні.

Крім того, один з мешканців Закарпатської області намагався незаконно вивезти вертоліт.

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Державна митна служба ДПСУ
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