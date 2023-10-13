ua en ru
Пт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Прятали в уборной автобуса. В Украину пытались ввезти крупную партию iPhone

Украина, Пятница 13 октября 2023 18:59
UA EN RU
Прятали в уборной автобуса. В Украину пытались ввезти крупную партию iPhone Фото: ГНСУ разоблачила незаконный ввоз партии iPhone (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Представители таможенной службы разоблачили попытку незаконного ввоза крупной партии смартфонов от Apple. Технику прятали в отсеках автобуса и даже в туалете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Правонарушители пытались ввезти iPhone через границу со Словакией. Устройства спрятали в полостях рейсового автобуса, однако, с помощью сканирующей системы, их все равно обнаружили пограничники.

Часть декоративных панелей таможенникам пришлось убрать, поскольку иначе добраться до незаконного груза было невозможно. Во время проверки было обнаружено более 400 единиц техники

Среди них оказались 169 устройств от Apple, в том числе последний iPhone 15 Pro Max. Предварительная оценка ввозимого груза, по словам таможенников, превышает 10 миллионов гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области украинские таможенники обнаружили партию табака в газовой автоцистерне.

Кроме того, один из жителей Закарпатской области пытался незаконно вывезти вертолет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная таможенная служба ДПСУ
NEWS
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину