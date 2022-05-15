Хотят взять регион в кольцо. Россия перекидывает все силы на Луганское направление

Россия бросает все силы на Луганское направление, пытаясь взять регион в кольцо. Сейчас оккупанты хотят захватить дорогу "Лисичанск - Бахмут".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Точутся бои под Северодонецком в поселках Щедрищево и Вороново. Наблюдаем скопления российской техники возле Попасной. Орки не отказались от идеи отрезать Луганщину, захватив дорогу "Лисичанск - Бахмут", тем самым окружив наши войска в Рубежном, Северодонецке", - рассказал он.

Между тем, как отмечает Гайдай, российские военные отказываются воевать в Белогоровке.