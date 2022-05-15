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Хочуть взяти регіон в кільце. Росія перекидає всі сили на Луганський напрямок

Фото: голова Луганської області Сергій Гайдай tribun)
Автор: Наталія Гурковська

Росія кидає всі сили на Луганський напрямок, намагаючись взяти регіон в кільце. Наразі окупанти хочуть захопити дорогу "Лисичанськ - Бахмут".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Точаться бої під Сєвєродонецьком у селищах Щедрищеве та Воронове. Спостерігаємо скупчення російської техніки біля Попасної. Орки не відмовилися від ідеї відрізати Луганщину, захопивши дорогу "Лисичанськ - Бахмут", тим самим оточивши наші війська в Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську", - розповів він.

Тим часом як зазначає Гайдай, російські військові відмовляються воювати в Білогорівці.

Як повідомлялося раніше, в Луганській області російські війська готуються провести два великі наступи на Сєвєродонецьк і для прориву на трасу "Лисичанськ-Бахмут" з боку Попасної та Білогорівки.

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Луганськ