Не хотят возвращаться домой: мигранты устроили протест в лагере в Беларуси

Мигранты, которые живут во временном приюте на складах логистического центра в Беларуси, устроили акцию протеста. Они не хотят возвращаться домой, но ждут возможности попасть на территорию Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина в Twitter .

"На складах, используемых белорусскими службами для приюта иностранцев, мигранты организовали акцию протеста. Они не хотят возвращаться в свои страны, а хотят дождаться возможности прорваться в ЕС", - написал Жарин.

По его словам, в протесте также приняли участие дети. Участники акции кричали: "Мы не хотим ехать домой, мы хотим ехать в Европу".