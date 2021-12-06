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Не хотят возвращаться домой: мигранты устроили протест в лагере в Беларуси

Автор: Иванна Шовкун

Мигранты, которые живут во временном приюте на складах логистического центра в Беларуси, устроили акцию протеста. Они не хотят возвращаться домой, но ждут возможности попасть на территорию Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина в Twitter.

"На складах, используемых белорусскими службами для приюта иностранцев, мигранты организовали акцию протеста. Они не хотят возвращаться в свои страны, а хотят дождаться возможности прорваться в ЕС", - написал Жарин.

По его словам, в протесте также приняли участие дети. Участники акции кричали: "Мы не хотим ехать домой, мы хотим ехать в Европу".

Напомним, Жарин говорил, что все больше мигрантов из Беларуси, которые хотели попасть на территорию ЕС, возвращаются на родину. Однако это еще не означает окончание белорусско-российской операции против Польши.

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