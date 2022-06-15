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Хотят возродить Российскую империю. США ввели санкции против украинца и россиянина

Фото: Минфин США ввел санкции против украинца и россиянина (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

США добавили в санкционный список россиянина и украинца. Они являются участниками "Российского имперского движения", которое считают террористическим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Отмечается, что санкции были введены против украинца Святослава Шевчука и россиянина Александра Жуковского.

Ограничения ввели из-за того, что они являются частью праворадикальной организации "Российское имперское движение", которая выступает за возрождение монархического строя в РФ. Считается, что участники этого движения вербовали наемников для непризнанных республик в Донецкой и Луганской области.

По информации Минфина США, Жуковский и Шевчук "пытались создать глобальную сеть насильственных и экстремистских группировок, чтобы взорвать демократические процессы".

В частности, Шевчук пытался популяризировать "Российское имперское движение" в Европе в 2019 году и найти новых единомышленников.

При этом Жуковский начиная с 2014 года собрал около 200 миллионов рублей на оружие для боевиков ОРДЛО. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он также финансировал российскую армию.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска в ходе вторжения в Украину привлекли неонацистские группировки. Немецкая разведка подтверждает участие в боевых действиях как минимум нескольких из них.

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