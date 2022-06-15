Хотят возродить Российскую империю. США ввели санкции против украинца и россиянина

Отмечается, что санкции были введены против украинца Святослава Шевчука и россиянина Александра Жуковского.

Ограничения ввели из-за того, что они являются частью праворадикальной организации "Российское имперское движение", которая выступает за возрождение монархического строя в РФ. Считается, что участники этого движения вербовали наемников для непризнанных республик в Донецкой и Луганской области.

По информации Минфина США, Жуковский и Шевчук "пытались создать глобальную сеть насильственных и экстремистских группировок, чтобы взорвать демократические процессы".

В частности, Шевчук пытался популяризировать "Российское имперское движение" в Европе в 2019 году и найти новых единомышленников.

При этом Жуковский начиная с 2014 года собрал около 200 миллионов рублей на оружие для боевиков ОРДЛО. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он также финансировал российскую армию.