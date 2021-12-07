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Хотят привлечь вертолет: в Карпатах третьи сутки ищут заблудшего мужчину

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Карпаты, Вторник 07 декабря 2021 09:01
Хотят привлечь вертолет: в Карпатах третьи сутки ищут заблудшего мужчину Фото: к поискам пропавшего туриста в Карпатах хотят привлечь вертолет (фото MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 7 декабря продолжаются поиски 50-летнего мужчины, который заблудился в горах Карпат во время катания на снегоходе. Спасатели планируют привлечь к поискам вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По информации ведомства, на данный момент к поискам привлечены 49 человек и 11 единиц техники от горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья и Специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч.

Также приобщаются к поискам патрульные полицейские и волонтеры.

"При условии благоприятных погодных условий, спасатели будут вести поиск с воздуха вертолетом МИ-8", - добавляют в ГСЧС.

Напомним, что 4 декабря в Закарпатской области потерялись три человека. Они выехали в горы на снегоходах и заблудились.

На следующий день двое заблудившихся мужчин вышли на связь со спасателями и рассказали, что находятся на территории турбазы в Ужгородском районе. Однако местонахождение третьего мужчины им неизвестно.

Добавим, что вчера, 6 декабря утром на полонине Руна Ужгородского района возобновлены поиски мужчины, который заблудился во время катания на снегоходах. Спасателям удалось найти его снегоход, но самого туриста на месте не было.

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Карпаты ГСЧС
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