Хотят окружить ВСУ на Донецком направлении. Оккупанты пытаются взять штурмом Орехов

Российские оккупанты продолжают атаковать на Запорожском направлении. Враг пытается ускориться в восточной части области, чтобы взять силы ВСУ в окружение на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую сводку Сил обороны.

За прошедшие сутки было уничтожено:

Сейчас Россия в Запорожском направлении проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему логистического обеспечения.

Также враг вел штурмовые действия в направлении города Орехов и близлежащих населенных пунктов, успеха не имел.

"Оккупанты пытаются нарастить темпы активных действий в восточной части области, чтобы оцепить силы ВС Украины на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5 мая жители оккупированного российскими войсками Энергодара могут выехать из города в Запорожье. На собственном автомобиле через Васильевку.

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