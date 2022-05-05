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Бажають оточити ЗСУ на Донецькому напрямку. Окупанти намагаються взяти штурмом Оріхів

Фото: окупанти намагаються штурмувати Оріхів Запорізької області ( Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують атакувати на Запорізькому напрямку. Ворог намагається прискоритись в східній частині області, щоб взяти сили ЗСУ в оточення на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне зведення Сил оборони.

"Окупанти намагаються наростити темпи активних дій в східній частині області, щоб оточити сили ЗС України на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Також ворог вів штурмові дії у напрямку міста Оріхів та прилеглих населених пунктів, успіху не мав.

"Основні зусилля зосереджує на напрямках Гуляйполя, Оріхова, Великої Новосілки", - додають військові.

Наразі Росія на Запорізькому напрямку проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему логістичного забезпечення.

Протягом минулої доби було знищено:

  • особового складу - 29 осіб, 39 поранено, 1 взято в полон;
  • бойових броньованих машин -11 од, захоплено 2 од. БМП;
  • 152 мм гаубиць Д-20 -1 од;
  • автомобільної техніки - 12 од.

Як повідомлялося, 5 травня жителі окупованого російськими військами Енергодару можуть виїхати з міста до Запоріжжя. На власному автомобілі через Василівку.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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