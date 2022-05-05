Бажають оточити ЗСУ на Донецькому напрямку. Окупанти намагаються взяти штурмом Оріхів

Російські окупанти продовжують атакувати на Запорізькому напрямку. Ворог намагається прискоритись в східній частині області, щоб взяти сили ЗСУ в оточення на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне зведення Сил оборони.

Наразі Росія на Запорізькому напрямку проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему логістичного забезпечення.

Також ворог вів штурмові дії у напрямку міста Оріхів та прилеглих населених пунктів, успіху не мав.

"Окупанти намагаються наростити темпи активних дій в східній частині області, щоб оточити сили ЗС України на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 5 травня жителі окупованого російськими військами Енергодару можуть виїхати з міста до Запоріжжя. На власному автомобілі через Василівку.

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