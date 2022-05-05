Бажають оточити ЗСУ на Донецькому напрямку. Окупанти намагаються взяти штурмом Оріхів
Російські окупанти продовжують атакувати на Запорізькому напрямку. Ворог намагається прискоритись в східній частині області, щоб взяти сили ЗСУ в оточення на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне зведення Сил оборони.
"Окупанти намагаються наростити темпи активних дій в східній частині області, щоб оточити сили ЗС України на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.
Також ворог вів штурмові дії у напрямку міста Оріхів та прилеглих населених пунктів, успіху не мав.
"Основні зусилля зосереджує на напрямках Гуляйполя, Оріхова, Великої Новосілки", - додають військові.
Наразі Росія на Запорізькому напрямку проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему логістичного забезпечення.
Протягом минулої доби було знищено:
- особового складу - 29 осіб, 39 поранено, 1 взято в полон;
- бойових броньованих машин -11 од, захоплено 2 од. БМП;
- 152 мм гаубиць Д-20 -1 од;
- автомобільної техніки - 12 од.
Як повідомлялося, 5 травня жителі окупованого російськими військами Енергодару можуть виїхати з міста до Запоріжжя. На власному автомобілі через Василівку.
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