Хотят локализовать конфликт. Киргизия и Таджикистан начали переговоры

Как рассказал киргизский министр иностранных дел, сейчас переговоры по урегулированию конфликта на границы проходят на всех уровнях, а также со стороны правоохранительных органов Киргизии и Таджикистана.

"Надеюсь, что в самое ближайшее время конфликт удастся урегулировать. Потом МИД сделает заявление", - отметил он.

Кроме того, киргизское правительство сообщает, что премьеры Киргизии и Таджикистана встретятся сегодня на полях Евразийского межправительственного совета, чтобы обсудить ситуацию на границе.

"Главы правительств двух стран обсудят сложившуюся ситуацию на киргизско-таджикской государственной границе", - заявили в правительстве Киргизии.