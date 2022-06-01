Не хотят ассоциироваться с индейкой? В Турции взялись за переименование страны

Он сообщил, что уже направил генеральному секретарю ООН соответствующее письмо об изменении названия страны на иностранных языках, в частности на английском.

"Процесс, который мы начали под руководством президента Эрдогана, чтобы повысить ценность бренда нашей страны, подходит к концу", - написал Чавушоглу.

Что произошло

Стоит отметить, что именно англизированное слово Turkey является омонимом на английском, которое в переводе означает "индейка".

Относительно решения о переименовании, в частности под твитом Чавушоглу, мнения турецких читателей разделились.

Если некоторые писали, что благодарят власти за такой шаг, ведь им не нравится такая "ассоциация". Другие же задавали риторические вопросы: нет ли в стране более насущных проблем для решения.