Не хотят ассоциироваться с индейкой? В Турции взялись за переименование страны

В Турции зарегистрировали новое название страны. Вместо старой "Turkey" власти хотят внедрить"Türkiye".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Он сообщил, что уже направил генеральному секретарю ООН соответствующее письмо об изменении названия страны на иностранных языках, в частности на английском.
"Процесс, который мы начали под руководством президента Эрдогана, чтобы повысить ценность бренда нашей страны, подходит к концу", - написал Чавушоглу.
Стоит отметить, что именно англизированное слово Turkey является омонимом на английском, которое в переводе означает "индейка".
Относительно решения о переименовании, в частности под твитом Чавушоглу, мнения турецких читателей разделились.
Если некоторые писали, что благодарят власти за такой шаг, ведь им не нравится такая "ассоциация". Другие же задавали риторические вопросы: нет ли в стране более насущных проблем для решения.
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