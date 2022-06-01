Не хочуть асоціюватися з індичкою? У Туреччині взялися за перейменування країни

Він повідомив, що вже надіслав генеральному секретарю ООН відповідний лист про зміну назви країни іноземними мовами, зокрема англійською.

"Процес, який ми розпочали під керівництвом президента Ердогана, щоб підвищити цінність бренду нашої країни, добігає кінця", - написав Чавушоглу.

Що сталося

Варто зазначити, що саме англізоване слово Turkey є омонімом англійською, яке в переклад означає "індичка".

Щодо рішення про перейменування, зокрема під твітом Чавушоглу, думки турецьких читачів розділилися.

Якщо деякі писали, що дякують владі за такий крок, адже їм не подобається така "асоціація". Інші ж ставили риторичні питання: чи нема в країні більш нагальних проблем для вирішення.