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Хотів вивезти до РФ 700 тонн зерна. Колаборанта з Куп'янська засудили до 13 років тюрми

Фото: СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колаборант із Куп'янська (Харківська область) під час окупації міста хотів вивезти 700 тонн зерна в Росію. Його затримали і засудили до 13 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

Зловмисником виявився мешканець Куп’янська, колишній головний інженер місцевого комбінату хлібопродуктів. Після тимчасового захоплення міста він перейшов на бік ворога і влаштувався до окупаційної "поліції".

Згодом місцеві гауляйтери запропонували йому "очолити" хлібокомбінат для організації масового вивезення зерна з території регіону до Росії.

Що саме він планував зробити

Перебуваючи на "посаді", він передав до РФ декілька "пробних" партій. Пізніше він підготував до відправки до Росії майже 700 тонн української пшениці.

Пособник окупантів збирався безоплатно передати представнику підприємства з міста Ростов-на-Дону РФ пшеницю врожаю 2021 року.

Фото: Колаборант (facebook.com/SecurSerUkrainee)

Яке покарання отримав колаборант

За матеріалами української спецслужби суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • Колабораційна діяльність;
  • Пособництво державі-агресору.

Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Колаборанти з Куп'янська

Раніше повідомлялось, що колишнього поліцейського з Харківської області засудили до 15 років в'язниці. Під час окупації Куп'янська він почав "працювати" на РФ.

Також "начальнику поліції" РФ у Харківській області того року, погрожуючи зброєю, відібрав у жінки елітний позашляховик. Правоохоронці оголосили йому про підозру в порушенні законів і звичаїв війни.

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