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Хотів спалити ТЦК: в Одеській області затримали 22-річного чоловіка

Фото: У Одеській області поліція затримала чоловіка, який намагався спалити ТЦК (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Ізмаїлі затримали чоловіка, який намагався підпалити будівлю територіального центру комплектування. Поліція вже повідомила йому про підозру.

У місті Ізмаїл Одеської області правоохоронці затримали 22-річного місцевого жителя, який уночі намагався підпалити будівлю одного з районних ТЦК.

Молодик кинув до входу саморобний пристрій із легкозаймистою рідиною, однак ємність не зайнялася.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а будівлі та майну не було завдано шкоди.

Поліцейські за участі фахівців управління кримінального аналізу провели низку слідчо-розшукових дій, які дозволили швидко встановити особу підозрюваного.

Його затримали за місцем проживання. Коментарів щодо своїх дій він не надав.

Під час обшуків у будинку фігуранта та на місці злочину вилучено речові докази, які передано на експертизу.

Що загрожує

Наразі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури зловмиснику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період).

Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

 

Фото: У Одеській області затримали чоловіка, який намагався спалити військкомат (od.npu.gov.ua)

У поліції зазначають, що нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, а кримінальне провадження планують передати для подальшого розслідування до СБУ.

Нагадаємо, що у Чернігові чоловік намагався знищити ТЦК за допомогою "коктейля Молотова". Зловмисника затримали, йому загрожує до десяти років в'язниці.

Слідство встановило, що затриманий перешкоджав мобілізації громадян призовного віку, "зливаючи" у Телеграм-канали інформацію про переміщення мобільних груп ТЦК та геолокацію розміщення українських військових.

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