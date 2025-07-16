Хотів спалити ТЦК: в Одеській області затримали 22-річного чоловіка

В Ізмаїлі затримали чоловіка, який намагався підпалити будівлю територіального центру комплектування. Поліція вже повідомила йому про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України в Одесській області.
У місті Ізмаїл Одеської області правоохоронці затримали 22-річного місцевого жителя, який уночі намагався підпалити будівлю одного з районних ТЦК.
Молодик кинув до входу саморобний пристрій із легкозаймистою рідиною, однак ємність не зайнялася.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а будівлі та майну не було завдано шкоди.
Поліцейські за участі фахівців управління кримінального аналізу провели низку слідчо-розшукових дій, які дозволили швидко встановити особу підозрюваного.
Його затримали за місцем проживання. Коментарів щодо своїх дій він не надав.
Під час обшуків у будинку фігуранта та на місці злочину вилучено речові докази, які передано на експертизу.
Наразі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури зловмиснику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період).
Йому загрожує до восьми років ув’язнення.
Фото: У Одеській області затримали чоловіка, який намагався спалити військкомат (od.npu.gov.ua)
У поліції зазначають, що нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, а кримінальне провадження планують передати для подальшого розслідування до СБУ.
Нагадаємо, що у Чернігові чоловік намагався знищити ТЦК за допомогою "коктейля Молотова". Зловмисника затримали, йому загрожує до десяти років в'язниці.
Слідство встановило, що затриманий перешкоджав мобілізації громадян призовного віку, "зливаючи" у Телеграм-канали інформацію про переміщення мобільних груп ТЦК та геолокацію розміщення українських військових.
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