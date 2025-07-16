Хотел сжечь ТЦК: в Одесской области задержали 22-летнего мужчину

В городе Измаил Одесской области правоохранители задержали 22-летнего местного жителя, который ночью пытался поджечь здание одного из районных ТЦК.

Молодой человек бросил ко входу самодельное устройство с легковоспламеняющейся жидкостью, однако емкость не загорелась.

В результате инцидента никто не пострадал, а зданию и имуществу не был нанесен ущерб.

Полицейские при участии специалистов управления криминального анализа провели ряд следственно-розыскных действий, которые позволили быстро установить личность подозреваемого.

Его задержали по месту жительства. Комментариев относительно своих действий он не предоставил.

Во время обысков в доме фигуранта и на месте преступления изъяты вещественные доказательства, которые переданы на экспертизу.

Что грозит

Сейчас под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УКУ (покушение на препятствование законной деятельности ВСУ в особый период).

Ему грозит до восьми лет заключения.