Хотел сжечь ТЦК: в Одесской области задержали 22-летнего мужчину

В Измаиле задержали мужчину, который пытался поджечь здание территориального центра комплектования. Полиция уже сообщила ему о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины в Одесской области.
В городе Измаил Одесской области правоохранители задержали 22-летнего местного жителя, который ночью пытался поджечь здание одного из районных ТЦК.
Молодой человек бросил ко входу самодельное устройство с легковоспламеняющейся жидкостью, однако емкость не загорелась.
В результате инцидента никто не пострадал, а зданию и имуществу не был нанесен ущерб.
Полицейские при участии специалистов управления криминального анализа провели ряд следственно-розыскных действий, которые позволили быстро установить личность подозреваемого.
Его задержали по месту жительства. Комментариев относительно своих действий он не предоставил.
Во время обысков в доме фигуранта и на месте преступления изъяты вещественные доказательства, которые переданы на экспертизу.
Сейчас под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УКУ (покушение на препятствование законной деятельности ВСУ в особый период).
Ему грозит до восьми лет заключения.
Фото: В Одесской области задержали мужчину, который пытался сжечь военкомат (od.npu.gov.ua)
В полиции отмечают, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, а уголовное производство планируют передать для дальнейшего расследования в СБУ.
Напомним, что в Чернигове мужчина пытался уничтожить ТЦК с помощью "коктейля Молотова". Злоумышленника задержали, ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Следствие установило, что задержанный препятствовал мобилизации граждан призывного возраста, "сливая" в Телеграмм-каналы информацию о перемещении мобильных групп ТЦК и геолокацию размещения украинских военных.
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