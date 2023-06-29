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Хотів служити в "Азові". Бойовика "ДНР" засудили до 8 років тюрми

Фото: бойовика ДНР, який намагався влаштуватися на службу в Азов, засудили до 8 років тюрми (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бойовика "ДНР", який намагався влаштуватися на службу в полк "Азов", засудили до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, мешканець Донецької області у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації "ДНР". Він входив до складу роти спеціального призначення розвідувального управління республіканської гвардії та до 2018 року брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.

Пізніше він повернувся в Україну і намагався влаштуватися до одного з підрозділів бригади спеціального призначення "Азов". У лавах українських захисників він сподівався приховати своє минуле і таким чином уникнути правосуддя.

Зазначається, що військовослужбовці полку "Азов" своєчасно викрили й затримали його під час проходження відбору.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генпрокурора його визнано винним в участі у терористичній організації та не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України).

Бойовика засуджено до 8 років позбавлення волі.

Вироки бойовикам "ДНР" і "ЛНР"

Нагадаємо, в Україні відправили до в'язниці ще трьох бойовиків, які у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" воювали проти ЗСУ.

Також раніше до восьми років ув'язнення було засуджено жителя Луганської області, який у 2017 році добровільно приєднався до складу підконтрольної російським окупантам "народної міліції ЛНР".

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СудОфіс Генпрокурора