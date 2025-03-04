Хотів розрядити обстановку. Венс пропонував Зеленському розмову наодинці після сварки з Трампом

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що сварка у Білому домі розпочалась через те, що президента України Володимира Зеленського вивела з рівноваги відповідь Венса на запитання одного з журналістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
"Я думаю, що було просто певне відчуття - бракувало поваги. Було певне відчуття власної гідності", - сказав Венс.
За його словами, під час зустрічі у Білому домі він пояснив важливість залучення дипломатії для припинення війни, розв'язаної російським диктатором Володимиром Путіним, коли Зеленський запитав, чи може він долучитися до цього.
У відповідь на це Зеленський запитав у Венса про яку дипломатію він говорить.
"Я говорю про таку дипломатію, яка покладе край руйнуванню вашої країни. Я думаю, що це неповага з вашого боку - приходити в Овальний кабінет і намагатися вирішувати це перед американськими ЗМІ... Ви повинні дякувати президенту за те, що він намагається покласти край цьому конфлікту", - відповів Венс.
Після цього Венс дорікнув Зеленському за невдячність за американську допомогу і запитав, чи подякував він хоч раз під час їхньої зустрічі.
Вже в інтерв'ю Fox News віцепрезидент США наголосив, що намагався розрядити ситуацію та пропонував Трампу провести розмову із Зеленським наодинці, на що президент США відповів:
"Ні, насправді, я більше не хочу розмовляти наодинці. Я хочу провести цю розмову публічно, щоб американський народ побачив".
Варто нагадати, що нещодавно президент США Дональд Трамп відзначився скандальними заявами на адресу президента України Володимира Зеленського. Зокрема, Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів".
А вже минулого тижня між Зеленським і Трампом сталася сварка під час їхньої зустрічі в Білому домі. Після цього президент США звинуватив президента України в тому, що той нібито "не хоче миру".
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