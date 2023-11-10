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Хотів "провчити". Під Харковом чоловік вдарив підлітка ножем по голові, його арештували

Фото: взято під варту зловмисника, який вдарив ножем по голові неповнолітнього (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Харківській області арештували чоловіка, який вдарив неповнолітнього хлопця ножем по голові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 40-річному чоловіку за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження", - повідомили в прокуратурі.

Що відомо про злочин

Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 листопада у с. Безруки Харківського району між підозрюваним та підлітками виник конфлікт. Компанія неповнолітніх з суб'єктивних причин не сподобалась чоловіку, тому він вирішив їх "провчити".

Чоловік дістав з кишені ніж та вдарив ним 14-річного хлопця по голові, а після цього втік. Дитину було госпіталізовано до лікарні, наразі хлопець перебуває у комі.

Правоохоронцям вдалось викрити чоловіка. А під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного було виявлено:

  • два радянських ПЗРК "Стріла-2",
  • мисливський обріз;
  • та близько 1000 набоїв до автомата.
 

Після проведення необхідних експертних досліджень діям чоловіка буде надана додаткова кваліфікація.

Рішення суду

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

В разі доведення вини, чоловіку загрожує  позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік з ножем напав на двох дітей. Одного хлопчика нападник поранив.

Також у столиці невідомі напали на військового та поранили його ножем.

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