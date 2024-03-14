Хотів підірвати залізницю у Харківській області: СБУ затримала російського агента

Правоохоронці затримали російського агента. Під керівництвом спецслужб РФ він планував здійснити диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"У результаті спецоперації затримано ворожого диверсанта, який намагався підірвати лінії електроживлення залізничних колій та рухомого складу поблизу вузлової станції", - йдеться у відомстві.

Зробив вибуховий пристрій

Зловмисником виявився місцевий житель, який працював на ГРУ РФ.

За наявними даними, для вчинення серії вибухів він планував використати саморобний вибуховий пристрій. Інструкцію для його виготовлення в "домашніх" умовах чоловік дистанційно отримав від воєнної розвідки РФ.

У разі здійснення диверсій окупанти сподівались порушити логістику постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Лиманському напрямку.

Однак завдяки оперативному реагуванню правоохоронців агресору це не вдалося. Диверсанта затримали на етапі підготовки вибухів.

Збирав інформацію про ЗСУ

Крім того, під час розслідування було отримано докази виконання фігурантом ще одного завдання - він збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ в місті Харків та Павлограді Дніпропетровської області.

Для цього зловмисник об’їжджав місцевість обох регіонів у темний час доби та приховано фіксував локації українських військ.

За даними слідства, фігурант дистанційно координував свої дії зі знайомим - представником агентурного апарату російського ГРУ, який перебуває у РФ.

Для комунікації використовували анонімні чати у месенджерах.

Вилучені докази та підозра

При обшуках у помешканні затриманого виявлено мобільний телефон та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі йому повідомлено про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Йому загрожує тюремне ув’язнення.

Фото: затримання агента РФ у Харківській області (t.me/SBUkr)