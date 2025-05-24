Хотів бути першим? Трамп проговорився про обмін "1000 на 1000" до його початку

Вчора, 23 травня, Україна та Росія розпочали найбільший обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". за перший день додому повернулись 390 полонених українців.

За даними видання, Київ тримав процес у суворій таємниці через побоювання щодо безпеки перших осіб, яких мали обміняти на кордоні з Білоруссю.

Однак, коли у Вашингтоні Трамп прокинувся, він опублікував пост, що обмін вже завершився.

"Щойно між Росією та Україною було завершено великий обмін полоненими. Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого???" - написав Трамп на Truth Social.

Проте, як заявляє видання, коли Трамп опублікував своє повідомлення, перший етап обміну полоненими ще навіть не розпочався.

"(Трамп, - ред.) хотів першим повідомити про це... На щастя, поспішний пост Трампа не мав жодного ефекту... Але ми зазвичай не повідомляємо про поточні обміни, бо з росіянами ніколи не знаєш. Наші хлопці були надто близько до ворога", - пояснив Politico анонімний український чиновник.

Зауважимо, що цей обмін полоненими став єдиним великим успіхом прямих переговорів між Росією та Україною, організованих за посередництва Трампа.