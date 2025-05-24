Хотів бути першим? Трамп проговорився про обмін "1000 на 1000" до його початку

Президент США Дональд Трамп достроково оприлюднив у соцмережах інформацію про початок масштабного обміну полоненими між Росією та Україною. У Києві цю операцію намагались зберегти в таємниці до її завершення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Вчора, 23 травня, Україна та Росія розпочали найбільший обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". за перший день додому повернулись 390 полонених українців.
За даними видання, Київ тримав процес у суворій таємниці через побоювання щодо безпеки перших осіб, яких мали обміняти на кордоні з Білоруссю.
Однак, коли у Вашингтоні Трамп прокинувся, він опублікував пост, що обмін вже завершився.
"Щойно між Росією та Україною було завершено великий обмін полоненими. Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого???" - написав Трамп на Truth Social.
Проте, як заявляє видання, коли Трамп опублікував своє повідомлення, перший етап обміну полоненими ще навіть не розпочався.
"(Трамп, - ред.) хотів першим повідомити про це... На щастя, поспішний пост Трампа не мав жодного ефекту... Але ми зазвичай не повідомляємо про поточні обміни, бо з росіянами ніколи не знаєш. Наші хлопці були надто близько до ворога", - пояснив Politico анонімний український чиновник.
Зауважимо, що цей обмін полоненими став єдиним великим успіхом прямих переговорів між Росією та Україною, організованих за посередництва Трампа.
Зауважимо, що після проведення обміну міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна залишається відданою ідеї припинення вогню та сподівається на подальшу підтримку з боку США у досягненні тривалого миру.
Нагадаємо, що 16 травня українська та російська делегації провели в Стамбулі прямі переговори щодо припинення війни. Одним із результатів зустрічі стала домовленість про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
Процес відбувається в кілька етапів і вчора, 23 травня, відбувся перший обмін. Зокрема, сторони передали по 390 осіб - по 270 військових і 120 цивільних.
Сьогодні відбувся другий день обміну. Цього разу додому в Україну повернулися 307 захисників нашої країни. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за два дні вже повернули 697 осіб і завтра очікується продовження.
Детальніше про сьогоднішній і вчорашній обмін - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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