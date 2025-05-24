Хотел быть первым? Трамп проговорился об обмене "1000 на 1000" до его начала

Вчера, 23 мая, Украина и Россия начали крупнейший обмен военнопленными в формате "1000 на 1000". за первый день домой вернулись 390 пленных украинцев.

По данным издания, Киев держал процесс в строгой тайне из-за опасений относительно безопасности первых лиц, которых должны были обменять на границе с Беларусью.

Однако, когда в Вашингтоне Трамп проснулся, он опубликовал пост, что обмен уже завершился.

"Только что между Россией и Украиной был завершен большой обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому???" - написал Трамп на Truth Social.

Однако, как заявляет издание, когда Трамп опубликовал свое сообщение, первый этап обмена пленными еще даже не начался.

"(Трамп, - ред.) хотел первым сообщить об этом... К счастью, поспешный пост Трампа не имел никакого эффекта... Но мы обычно не сообщаем о текущих перепалках, потому что с русскими никогда не знаешь. Наши ребята были слишком близко к врагу", - пояснил Politico анонимный украинский чиновник.

Заметим, что этот обмен пленными стал единственным большим успехом прямых переговоров между Россией и Украиной, организованных при посредничестве Трампа.