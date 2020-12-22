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Хотим вернуться к реформам: в Раде рассказали, что могут рассмотреть в январе

Автор: Дмитрий Левицкий

В следующем году Верховная рада планирует вернуться к важным реформам. В январе народные депутаты, в частности, планируют рассмотреть вопрос налоговой амнистии.

Об этом на брифинге, который транслировался в Facebook, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По словам нардепа, в январе парламент планирует вернуться к законопроектам о создании Бюро экономической безопасности и реформе Службы безопасности Украины.

"Мы большие реформы отложили немножко, но хотим в январе вернуться и таким ударным темпом это принять. Это амнистия капитала, это создание Бюро экономической безопасности, это законопроект о реформе СБУ", - сказал он.

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Кроме того, народные депутаты хотят принять во втором чтении скандальный законопроект о локализации.

"Есть очень большое сопротивление со стороны европейских партнеров, но я думаю, учитывая настроения в зале, я думаю, мы все же проголосуем локализацию и будем иметь преференцию для украинских компаний", - добавил Арахамия.

Напомним, Верховная рада изменила график работы в январе из-за усиления карантина. В январе народные депутаты проведут всего одну пленарную неделю.

Добавим, в следующем году парламент также хочет усилить ответственность за кнопкодавство. Нардепы планируют разработать предложения до 15 января.

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Новости Украины Верховная РадаСлуга народаянварьДавид Арахамия