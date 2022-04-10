Не хотим упускать возможность, если она у нас есть, - Зеленский о переговорах с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на все ужасы, которые делает российская армия, необходимо садиться за стол переговоров с Кремлем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.
"Никто не хочет вести переговоры с человеком или людьми, которые пытали этот народ. Это все понятно. И как мужчина, как отец я это прекрасно понимаю", - сказал Зеленский через сутки после обстрела Краматорска.
Президент признал, что он должен быть "реалистом" в отношении перспектив быстрого урегулирования, учитывая, что переговоры до сих пор ограничивались встречами на низком уровне.
"Мы не хотим упускать возможность, если она у нас есть, для дипломатического решения", - добавил глава государства.
Напомним, Зеленский заявил о том, что полностью уверен в членстве Украины в Евросоюзе.
Ранее Зеленский высказался о санкциях против России. По словам президента, нужен такой коктейль, чтобы запомнился, как "коктейль Молотова".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.