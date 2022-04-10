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Не хотим упускать возможность, если она у нас есть, - Зеленский о переговорах с РФ

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Воскресенье 10 апреля 2022 00:30
Не хотим упускать возможность, если она у нас есть, - Зеленский о переговорах с РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на все ужасы, которые делает российская армия, необходимо садиться за стол переговоров с Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

"Никто не хочет вести переговоры с человеком или людьми, которые пытали этот народ. Это все понятно. И как мужчина, как отец я это прекрасно понимаю", - сказал Зеленский через сутки после обстрела Краматорска.

Президент признал, что он должен быть "реалистом" в отношении перспектив быстрого урегулирования, учитывая, что переговоры до сих пор ограничивались встречами на низком уровне.

"Мы не хотим упускать возможность, если она у нас есть, для дипломатического решения", - добавил глава государства.

Напомним, Зеленский заявил о том, что полностью уверен в членстве Украины в Евросоюзе.

Ранее Зеленский высказался о санкциях против России. По словам президента, нужен такой коктейль, чтобы запомнился, как "коктейль Молотова".

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