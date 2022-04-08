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Зеленский о санкциях против РФ: нужен такой коктейль, чтобы запомнился, как "коктейль Молотова"

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Киев, Пятница 08 апреля 2022 18:50
Зеленский о санкциях против РФ: нужен такой коктейль, чтобы запомнился, как "коктейль Молотова" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужен мощный санкционный коктейль против России, который запомнится как "коктейль Молотова". Глава государства добавил, что украинским защитникам необходимо оружие, которое есть у Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время выступления перед парламентом Финляндии.

По его словам, путинская Россия проигрывает в войне против Украины. Это станет одним из самых больших вкладов украинского государства в европейскую безопасность за последние десятилетия.

Зеленский добавил, что именно поэтому Украине нужно оружие, которое есть у стран Евросоюза. Кроме того, необходимы по-настоящему действенные и мощные санкции против России.

"Такой запоминающийся санкционный коктейль, как "коктейли Молотова". Настаивайте на этом!" - призвал Зеленский парламентариев Финляндии.

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