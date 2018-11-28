Не хотим играть с "Шахтером" в Харькове, - президент "Лиона"

Фото: Жан-Мишель Олас (twitter.com/OL)

Решение - за УЕФА, заявил глава французского клуба

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас признался, что "не очень хотел бы" отправлять свою команду в Харьков на матч 6 тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шахтера". Его цитирует Eurosport.fr.

"Мы обратились в УЕФА, чтобы там внимательно изучили обстановку в Украине, поскольку страна, к сожалению, переживает кризис. Они многое пережили и продолжают страдать. УЕФА, например, принял решение провести игру "Арсенала" с "Ворсклой" в Киеве. Вероятно, какое-то решение и по нашей игре примут", - сказал Олас.

#OLMC « Il faut garder le tête froide. Le match d’Arsenal en Ukraine a été décalé. Nous ne savons pas si nous irons en Ukraine vu les conditions politique. On a du mal à trouver un avion pour aller là-bas. L’UEFA prendra une décision. » — Olympique Lyonnais (@OL) November 27, 2018

"Мы не хотим ехать в Харьков, если честно. Нет гарантий безопасности. Мы даже ищем самолет для себя, потому что французы не страхуют свои самолеты, летающие туда. В ближайшие дни УЕФА примет решение, чтобы все были в безопасности. Мы в любом месте будем играть на победу", - заключил президент "Лиона".