Не хочемо грати з "Шахтарем" в Харкові, - президент "Ліона"

Фото: Жан-Мішель Олас (twitter.com/OL)

Рішення - за УЄФА, заявив глава французького клубу

Президент "Ліона" Жан-Мішель Олас зізнався, що "не дуже хотів би" відправляти свою команду до Харкова на матч 6 туру групового турніру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря". Його цитує Eurosport.fr.

"Ми звернулися в УЄФА, щоб там уважно вивчили обстановку в Україні, оскільки країна, на жаль, переживає кризу. Вони багато чого пережили і продовжують страждати. УЄФА, наприклад, прийняв рішення провести гру "Арсеналу" з "Ворсклою" в Києві. Ймовірно, якесь рішення і по нашій грі ухвалять", - сказав Олас.

#OLMC « Il faut garder le tête froide. Le match d’Arsenal en Ukraine a été décalé. Nous ne savons pas si nous irons en Ukraine vu les conditions politique. On a du mal à trouver un avion pour aller là-bas. L’UEFA prendra une décision. » — Olympique Lyonnais (@OL) November 27, 2018

"Ми не хочемо їхати до Харкова, якщо чесно. Немає гарантій безпеки. Ми навіть шукаємо літак для себе, тому що французи не страхують свої літаки, що літають туди. У найближчі дні УЄФА прийме рішення, щоб всі були в безпеці. Ми в будь-якому місці гратимемо на перемогу", - підсумував президент "Ліона".