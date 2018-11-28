ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Не хочемо грати з "Шахтарем" в Харкові, - президент "Ліона"

Новини » Спорт    28.11.2018 - 11:03
Не хочемо грати з "Шахтарем" в Харкові, - президент "Ліона"
Фото: Жан-Мішель Олас (twitter.com/OL)

Рішення - за УЄФА, заявив глава французького клубу

Президент "Ліона" Жан-Мішель Олас зізнався, що "не дуже хотів би" відправляти свою команду до Харкова на матч 6 туру групового турніру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря". Його цитує Eurosport.fr.

"Ми звернулися в УЄФА, щоб там уважно вивчили обстановку в Україні, оскільки країна, на жаль, переживає кризу. Вони багато чого пережили і продовжують страждати. УЄФА, наприклад, прийняв рішення провести гру "Арсеналу" з "Ворсклою" в Києві. Ймовірно, якесь рішення і по нашій грі ухвалять", - сказав Олас.

"Ми не хочемо їхати до Харкова, якщо чесно. Немає гарантій безпеки. Ми навіть шукаємо літак для себе, тому що французи не страхують свої літаки, що літають туди. У найближчі дні УЄФА прийме рішення, щоб всі були в безпеці. Ми в будь-якому місці гратимемо на перемогу", - підсумував президент "Ліона".

Сім команд гарантували вихід в плей-офф Ліги чемпіонів Гоффенхайм - Шахтар 2-3: відео голів та огляд матчу
Новини України ШахтарХарківвоенное положениегрупповой раундЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся