Хотіли виховувати "руський дух". У школі під Ізюмом виявили пів тисячі підручників з РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"У навчальному закладі зафіксовано чергову невдалу спробу окупантів впровадити російську освіту. Звичайні шкільні кабінети, де навчались маленькі українці, перетворились на склад книжок Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокурорів, підручники РФ будуть долучені до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності як речові докази. Загалом було вилучено понад 500 підручників російського зразка для учнів 1-11 класів.

"Агітація, пропаганда та виховання "руського духа та патріотизму" - основні цілі російської так званої навчальної програми", - додали правоохоронці.