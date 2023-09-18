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Хотіли віддати півкраїни. У Польщі скандал через плани екс-уряду щодо оборони від РФ

Фото: Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Колишній уряд Польщі планував віддати в окупацію півкраїни у разі нападу Росії. Такий план затвердили ще у 2011 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську правлячу партію "Право та справедливість" у Twitter.

Партія оприлюднила ролик, у якому чинний міністр оборони Маріуш Блащак стверджував, що ще у 2011 році тодішній голова Міноборони Богдан Кліх затвердив план оборони від можливого вторгнення. Він передбачав, що самостійна оборона країни триватиме щонайбільше два тижні, а через сім днів противник вийде на правий берег річки Вісла (протікає через центр країни, зокрема у Варшаві).

Також у відео було наведено фотографії фрагментів такого плану щодо оборони країни. Водночас, їх підтвердив колишній польський генерал Мирослав Ружанський.

"Громадянська платформа" (колишня правляча партія, члени якої затверджували план щодо оборони - ред.) сердиться, що ми розкрили їхні плани передати половину Польщі в руки ворога... Ви готували повтор Бучі та Ірпеня і хотіли перетворити Варшаву на прифронтове місто!" , – зазначив Блащак.

Вибори у Польщі

Варто зауважити, що такий скандал стався в країні на тлі майбутніх парламентських виборів у Польщі. У них бере участь як чинна правляча партія "Право і справедливість", так і "Громадянська платформа".

Вибори відбудуться 15 жовтня 2023 року. На них буде обрано 560 членів Національних зборів (парламенту) - 460 депутатів Сейму (нижня палата) та 100 членів Сенату (верхня палата).

Нагадаємо, раніше влада Польщі вирішила продовжити обмеження на імпорт українського зерна.

Україна у відповідь подає позов до Світової організації торгівлі, оскільки вважає, що Варшава зробила це в інтересах передвиборчого політичного популізму.

 

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