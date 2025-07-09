Хотіли переплести Тису на автомобільних камерах: у ДПСУ затримали групу порушників

"П’ятьох чоловіків - жителів Закарпаття, які у супроводі двох жінок йшли до кордону, зупинили учора ввечері прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону. Кожен із чоловіків мав при собі гумові автомобільні камери, за допомогою яких усі вони збиралися перепливати Тису, щоб незаконно потрапити в Угорщину", - зазначили у ДПСУ.

Повідомляється, що жінки, які йшли разом із ними, повинні були допомогти порушникам дістатися до державного кордону. Помітивши прикордонників, зловмисники спробували втекти. Аби їх зупинити, наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів вгору.

Викрити злочинні наміри організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон вдалось завдяки інформації, наданій офіцерами оперативно-розшукового відділу "Дякове".

Осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон, притягнули до адмінвідповідальності, слідство у справі триває.

Нелегальні схеми перетину кордону

Нагадаємо, 10 січня Національна поліція повідомила про масштабні обшуки у справах про незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Правоохоронці провели понад 600 одночасних обшуків.

Як зазначили в поліції, зловмисники через свої канали посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних.

Окрім того, у січні цього року поліцейські за добу ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах України. Правоохоронці вручили понад 60 підозр.