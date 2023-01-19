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Хотіли незаконно виїхати з України. Прикордонники затримали 20 ухилянтів

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Четвер 19 січня 2023 17:35
Хотіли незаконно виїхати з України. Прикордонники затримали 20 ухилянтів Фото: прикордонники затримали 20 ухилянтів (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Іван Носальський

Двадцять чоловіків призовного віку хотіли незаконно виїхати з України до Угорщини та Румунії. Їх затримали прикордонники Мукачівського загону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

"Сімнадцять "мандрівників" спробували обійти прикордонні наряди на українсько-угорській ділянці кордону, ще троє намагалися перетнути кордон з Румунією", - розповіли в МВС.

У відомстві деталізували, що завдяки інформації, яку надали офіцери оперативно-розшукового відділу, було затримано 14 чоловіків. Вони хотіли переплисти річку Тиса в районах населених пунктів Вилок та Солотвино. Один з правопорушників мав при собі гумовий човен.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Печерська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру мешканцю столиці, який допомагав чоловікам незаконно виїжджати з України.

Також ми писали, що СБУ заблокувала транснаціональний канал нелегальної втечі ухилянтів до країн Євросоюзу.

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