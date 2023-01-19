Хотіли незаконно виїхати з України. Прикордонники затримали 20 ухилянтів

Двадцять чоловіків призовного віку хотіли незаконно виїхати з України до Угорщини та Румунії. Їх затримали прикордонники Мукачівського загону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.