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Хотели незаконно выехать из Украины. Пограничники задержали 20 уклонистов

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Четверг 19 января 2023 17:35
Хотели незаконно выехать из Украины. Пограничники задержали 20 уклонистов Фото: пограничники задержали 20 уклонистов (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Иван Носальский

Двадцать мужчин призывного возраста хотели незаконно выехать из Украины в Венгрию и Румынию. Их задержали пограничники Мукачевского отряда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

"Семнадцать "путешественников" попытались обойти пограничные наряды на украино-венгерском участке границы, еще трое пытались пересечь границу с Румынией", - рассказали в МВД.

В ведомстве детализировали, что благодаря информации, которая была предоставлена офицерами оперативно-розыскного отдела, были задержаны 14 мужчин. Они хотели переплыть реку Тиса в районах населенных пунктов Вилок и Солотвино. Один из правонарушителей имел при себе надувную лодку.

Напомним, ранее стало известно, что Печерская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении жителю столицы, который помогал мужчинам незаконно выезжать из Украины.

Также мы писали, что СБУ заблокировала транснациональный канал нелегального бегства уклонистов в страны Евросоюза.

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