Хотіли дістатися критичного об'єкту. ДРГ росіян намагалася прорватися у Сумській області

"Сьогодні опівночі в ході виконання завдань на спостережному посту, бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, було виявлено диверсійну розвідувальну групу противника з 8 чоловік", - розповів він.

За його словами, диверсанти перетнули державний кордон України та рухались в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури.

"По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами", - додав генерал.

Понісши бойові втрати диверсійна група відійшла у бік державного кордону.

"Втрати серед українських військовослужбовців відсутні", - констатував Наєв.

Ситуація з ДРГ в Сумській області

Напередодні в Центрі національного спротиву попереджали, що спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області.

Нагадаємо, 25 червня в районі населеного пункту Родіонівка Сумської області, ворог зробив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, але з втратами відступив. У січні група із 6 осіб намагалася рухатися з території РФ до Юнаківської громади, але ЗСУ відкрили вогонь.

У зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, яка межує з Брянською, Курською та Білгородською областями РФ, запровадили евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором.