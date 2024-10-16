Хотіла втекти в Європу. СБУ затримала агентку, яка допомагала РФ наступати на Покровськ

"Служба безпеки запобігла втечі до Росії агентки ФСБ, яка шпигувала для ворога на Донеччині. Вона "зливала" окупантам локації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту - Покровському", - йдеться у повідомленні.

Після виконання завдань російських спецслужб, жінка приїхала у Кіровоградську область. І звідки планувала виїхати як "переселенка" до Євросоюзу, а потім - до РФ.

"Контррозвідники СБУ зірвали плани російської агентки і затримали її в орендованій квартирі, де вона готувалася до виїзду в Росію", - зазначили в СБУ.

Що відомо про зрадницю?

За даними слідства, фігуранткою виявилася 38-річна мешканка Селидового Донецької області. Жінка входила до агентурної мережі ФСБ, яку нейтралізували у жовтні 2023 року під час спецоперації Служби безпеки на території регіону.

"Тоді співробітники СБУ затримали двох коригувальників, що відслідковували маршрути руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки. Для конспірації всі троє агентів діяли окремо, але мали спільного куратора з ФСБ", - зазначили у відомстві.

Основними цілями ворога були укріпрайони та бойові позиції артилерії українських військ, яка стримувала просування штурмових груп окупантів у напрямку Покровська. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

