Хотела "буферную зону" и наводила ракеты по Харькову. СБУ задержала агента РФ
В Харькове задержали очередного агента ФСБ, которая помогала врагу наносить удары по городу и публично продвигала нарративы Кремля. Ей грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Детали дела
По данным следствия, женщина без постоянного места работы вышла на связь с представителями российской спецслужбы через Telegram после того, как в соцсетях начала призывать к созданию так называемых "буферных зон" на территории Украины. Именно эти заявления и привлекли внимание врага.
После вербовки предательнице передали список координат объектов в Харькове, которые она должна была проверить и описать. Впоследствии она установила, что по указанным локациям размещены подразделения Сил обороны, и начала собирать информацию о количестве военных и имеющейся технике.
В СБУ сообщили, что разоблачили женщину почти сразу после ее вербовки, что позволило задокументировать все ее действия. Ее задержали по месту жительства, изъяв компьютерную технику и телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.
Также проведенная экспертиза подтвердила факт публичного распространения кремлевской пропаганды и подрывной деятельности.
Что грозит задержанной
Задержанной сообщили о подозрении по трем статьям, а именно государственная измена, посягательство на территориальную целостность Украины и оправдание вооруженной агрессии РФ.
Женщину взяли под стражу без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Другие задержания
Ранее СБУ разоблачила двух российских информаторов, которые "сливали" врагу информацию о боевой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, СБУ задержала 16-летнего студента, который корректировал вражеские удары в двух областях Украины.
Также РБК-Украина писало о том, что спецслужбы задержали 41-летнего предателя, который планировал передать врагу координаты противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп Киева.
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