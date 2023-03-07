ua ru
Вт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хотіла "автономії Галичини". Екс-голову львівської ОПЗЖ судитимуть за держзраду

Новость на русском →
Львів, Вівторок 07 березня 2023 13:35
Хотіла "автономії Галичини". Екс-голову львівської ОПЗЖ судитимуть за держзраду Фото: екс-голову львівської ОПЗЖ судитимуть за держзраду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Колишню очільницю Львівської обласної організації від забороненої партії ОПЗЖ судитимуть за держзраду. Вона, зокрема, організовувала акції з вимогою "автономії Галичини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як встановило розслідування, з 2015 року жінка керувала низкою місцевих проросійських організацій, зокрема забороненої партії ОПЗЖ та громадської організації "Український вибір - право народу".

"Діючи за вказівками спецслужб країни-агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, обвинувачена також організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами "надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію".

"Окрім цього, з 2018 року жінка систематично брала участь в програмах на російських та проросійських медійних ресурсах, виступаючи у ролі "політичного експерта" та фахівця у галузі суспільно-політичних процесів в Україні", - повідомли в прокуратурі.

Також у своїх інтерв’ю вона поширювала пропагандистську, упереджену та виключно негативну інформацію про Україну щодо русофобії, фашизму, нацизму та радикального націоналізму, а також нібито розташованих на території держави баз НАТО.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування справи та скерували до суду обвинувальний акт за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 ККУ).

Хотіла &quot;автономії Галичини&quot;. Екс-голову львівської ОПЗЖ судитимуть за держзраду

Фото: екс-голову львівської ОПЗЖ судитимуть за держзраду (gp.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, чи заберуть мандати у всіх нардепів від ОПЗЖ.

Також ми писали, що Україні хочуть заборонити участь у виборах для членів проросійських партій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Опозиційна платформа За життя Офіс Генпрокурора
NEWS
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади