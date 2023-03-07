Хотіла "автономії Галичини". Екс-голову львівської ОПЗЖ судитимуть за держзраду

Колишню очільницю Львівської обласної організації від забороненої партії ОПЗЖ судитимуть за держзраду. Вона, зокрема, організовувала акції з вимогою "автономії Галичини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як встановило розслідування, з 2015 року жінка керувала низкою місцевих проросійських організацій, зокрема забороненої партії ОПЗЖ та громадської організації "Український вибір - право народу".

"Діючи за вказівками спецслужб країни-агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, обвинувачена також організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами "надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію".

"Окрім цього, з 2018 року жінка систематично брала участь в програмах на російських та проросійських медійних ресурсах, виступаючи у ролі "політичного експерта" та фахівця у галузі суспільно-політичних процесів в Україні", - повідомли в прокуратурі.

Також у своїх інтерв’ю вона поширювала пропагандистську, упереджену та виключно негативну інформацію про Україну щодо русофобії, фашизму, нацизму та радикального націоналізму, а також нібито розташованих на території держави баз НАТО.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування справи та скерували до суду обвинувальний акт за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 ККУ).

Фото: екс-голову львівської ОПЗЖ судитимуть за держзраду (gp.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, чи заберуть мандати у всіх нардепів від ОПЗЖ.

Також ми писали, що Україні хочуть заборонити участь у виборах для членів проросійських партій.

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