Хотела "автономии Галичины". Экс-главу львовской ОПЗЖ будут судить за госизмену

Бывшую главу Львовской областной организации от запрещенной партии ОПЗЖ будут судить за госизмену. Она, в частности, организовывала акции с требованием "автономии Галичины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как установило расследование, с 2015 года женщина руководила рядом местных пророссийских организаций, в частности, запрещенной партии ОПЗЖ и общественной организации "Украинский выбор - право народа".

"Действуя по указаниям спецслужб страны-агрессора, она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, которые активно распространяли ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений во Львовской областыи и смены действующей власти в стране", - говорится в сообщении.

В частности, обвиняемая также организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями "предоставления особого экономического, культурного статуса Галичине и ее отсоединения в отдельную автономию".

"Помимо этого, с 2018 года женщина систематически участвовала в программах на российских и пророссийских медийных ресурсах, выступая в роли "политического эксперта" и специалиста по общественно-политическим процессам в Украине", - сообщили в прокуратуре

Также в своих интервью она распространяла пропагандистскую, предвзятую и исключительно негативную информацию об Украине относительно русофобии, фашизма, нацизма и радикального национализма, а также якобы расположенных на территории государства баз НАТО.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей. Прокуроры Львовской областной прокуратуры завершили досудебное расследование дела и направили в суд обвинительный акт по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УКУ).

Фото: экс-главу львовской ОПЗЖ будут судить за госизмену (gp.gov.ua)

Напомним, недавно стало известно, заберут ли мандаты у всех нардепов от ОПЗЖ.

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