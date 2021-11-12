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Хотели устроить диверсию в Украине: СБУ разоблачила канал переправки взрывчатки из Крыма

Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники службы безопасности Украины предотвратили диверсию в южных регионах Украины. Они разоблачили канал переправки из Крыма взрывчатки для агентурной сети ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба СБУ.

Спецоперацию провели на контрольном пункте "Каланчак". Там задержали микроавтобус, в котором обнаружили около полукилограмма тротила. Взрывчатка была скрыта среди посылок с бытовыми вещами. Там также обнаружили:

  • военные билеты граждан РФ;
  • "паспорта" так называемых "Л/ДНР";
  • холодное оружие.

В СБУ установили, что взрывчатку и оружие из оккупированного Крыма в материковую Украину провозили представители ФСБ для собственной агентуры в южных регионах Украины. По информации СБУ, злоумышленники планировали диверсию для дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране.

Правоохранители получили информацию, что представители спецслужб РФ планировали систематически переправлять оружие, боеприпасы и взрывчатку. Они хотели наладить каналы поставки через контрольно-пропускные пункты "Каланчак" и "Чонгар".

Сотрудники СБУ продолжают следственные действия. Они устанавливают все обстоятельства преступления и задерживают участников этой схемы.

Фото: СБУ задержала представителей ФСБ, которые перевозили взрывчатку в Украину

Напомним, СБУ в Одесской области разоблачила банду, которая вербовала людей в трудовое рабство.

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Служба безопасности Украины