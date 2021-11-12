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Хотіли влаштувати диверсію в Україні: СБУ викрила канал переправлення вибухівки із Криму

Автор: Іванна Шовкун

Співробітники служби безпеки України запобігли диверсії у південних регіонах України. Вони викрили канал переправки з Криму вибухівки для агентурної мережі ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Спецоперацію провели на контрольному пункті "Каланчак". Там затримали мікроавтобус, у якому виявили близько півкілограма тротилу. Вибухівка була прихована серед посилок із побутовими речами. Там також виявили:

  • військові квитки громадян РФ;
  • "паспорти" так званих "Л/ДНР";
  • холодну зброю.

У СБУ встановили, що вибухівку та зброю з окупованого Криму до материкової України провозили представники ФСБ для власної агентури у південних регіонах України. За інформацією СБУ, зловмисники планували диверсію для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у нашій країні.

Правоохоронці отримали інформацію, що представники спецслужб РФ планували систематично переправляти зброю, боєприпаси та вибухівку. Вони хотіли налагодити канали постачання через контрольно-пропускні пункти "Каланчак" та "Чонгар".

Співробітники СБУ продовжують слідчі дії. Вони встановлюють всі обставини злочину та затримують учасників цієї схеми.

Фото: СБУ затримала представників ФСБ, які перевозили вибухівку до України

Нагадаємо, СБУ на Одещині викрила банду, яка вербувала людей у трудове рабство.

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Служба безпеки України