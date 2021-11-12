Хотіли влаштувати диверсію в Україні: СБУ викрила канал переправлення вибухівки із Криму

Спецоперацію провели на контрольному пункті "Каланчак". Там затримали мікроавтобус, у якому виявили близько півкілограма тротилу. Вибухівка була прихована серед посилок із побутовими речами. Там також виявили:

військові квитки громадян РФ;

"паспорти" так званих "Л/ДНР";

холодну зброю.

У СБУ встановили, що вибухівку та зброю з окупованого Криму до материкової України провозили представники ФСБ для власної агентури у південних регіонах України. За інформацією СБУ, зловмисники планували диверсію для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у нашій країні.

Правоохоронці отримали інформацію, що представники спецслужб РФ планували систематично переправляти зброю, боєприпаси та вибухівку. Вони хотіли налагодити канали постачання через контрольно-пропускні пункти "Каланчак" та "Чонгар".

Співробітники СБУ продовжують слідчі дії. Вони встановлюють всі обставини злочину та затримують учасників цієї схеми.