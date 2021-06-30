ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Хотели обанкротить: СБУ пресекла схему присвоения имущества стратегического госпредприятия

Новина українською →
Киев, Среда 30 июня 2021 14:53
Хотели обанкротить: СБУ пресекла схему присвоения имущества стратегического госпредприятия Фото: СБУ заблокировала схему незаконного присвоения имущества госпредприятия (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла схему незаконной продажи коммерческим структурам имущества стратегического госпредприятия "Сумыхимпром". Для этого его должностные лица использовали фиктивное банкротство.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования были задокументированы факты формирования руководством госпредприятия искусственной кредиторской задолженности, залогом в которой выступало имущество "Сумыхимпром". На кредитные средства приобреталось сырье по завышенным ценам.

Правоохранители также установили, что начатая в 2012 году процедура санации госпредприятия не соответствовала требованиям действующего законодательства и способствовала дальнейшему наращиванию задолженности.

"Действия менеджмента привели к формированию долговых обязательств ПАО "Сумыхимпром" на сумму более 2 млрд гривен, невыплаты государству дивидендов и фактического исключения законной приватизации общества", - уточнили в СБУ.

По выявленным фактам возбужденно уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По местам проживания и работы подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъята черновая бухгалтерия и другие материалы, подтверждающие противоправный характер действий менеджмента госпредприятия.

На имущество "Сумыхимпром" суд наложил арест с целью недопущения незаконного отчуждения стратегического госпредприятия. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к схеме лиц.

Фото: СБУ заблокировала схему незаконного присвоения имущества госпредприятия (ssu.gov.ua)

Напомним, в середине июня СБУ разоблачила коррупционную схему в Минобороны на миллионы гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины госпредприятия
NEWS
В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки
В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки
DAILY
Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти