Хотели обанкротить: СБУ пресекла схему присвоения имущества стратегического госпредприятия
Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла схему незаконной продажи коммерческим структурам имущества стратегического госпредприятия "Сумыхимпром". Для этого его должностные лица использовали фиктивное банкротство.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования были задокументированы факты формирования руководством госпредприятия искусственной кредиторской задолженности, залогом в которой выступало имущество "Сумыхимпром". На кредитные средства приобреталось сырье по завышенным ценам.
Правоохранители также установили, что начатая в 2012 году процедура санации госпредприятия не соответствовала требованиям действующего законодательства и способствовала дальнейшему наращиванию задолженности.
"Действия менеджмента привели к формированию долговых обязательств ПАО "Сумыхимпром" на сумму более 2 млрд гривен, невыплаты государству дивидендов и фактического исключения законной приватизации общества", - уточнили в СБУ.
По выявленным фактам возбужденно уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По местам проживания и работы подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъята черновая бухгалтерия и другие материалы, подтверждающие противоправный характер действий менеджмента госпредприятия.
На имущество "Сумыхимпром" суд наложил арест с целью недопущения незаконного отчуждения стратегического госпредприятия. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к схеме лиц.
Фото: СБУ заблокировала схему незаконного присвоения имущества госпредприятия (ssu.gov.ua)
Напомним, в середине июня СБУ разоблачила коррупционную схему в Минобороны на миллионы гривен.