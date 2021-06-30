Хотіли збанкрутувати: СБУ припинила схему привласнення майна стратегічного держпідприємства
Служба безпеки України (СБУ) припинила схему незаконного продажу комерційним структурам майна стратегічного держпідприємства "Сумихімпром". Для цього його посадові особи використовували фіктивне банкрутство.
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Відзначається, що в ході досудового розслідування були задокументовані факти формування керівництвом держпідприємства штучної кредиторської заборгованості, заставою в якій виступало майно "Сумихімпром". На кредитні кошти купувалася сировина за завищеними цінами.
Правоохоронці також встановили, що розпочата в 2012 році процедура санації держпідприємства не відповідала вимогам чинного законодавства і сприяла подальшому нарощуванню заборгованості.
"Дії менеджменту призвели до формування боргових зобов'язань ПАТ "Сумихімпром" на суму понад 2 млрд гривень, невиплати державі дивідендів і фактичного виключення законної приватизації товариства", - уточнили в СБУ.
За виявленими фактами порушено кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За місцями проживання та роботи підозрюваних проведено обшуки, в ході яких вилучено чорнову бухгалтерію та інші матеріали, що підтверджують протиправний характер дій менеджменту держпідприємства.
На майно "Сумихімпром" суд наклав арешт з метою недопущення незаконного відчуження стратегічного держпідприємства. Слідство продовжує встановлювати всіх причетних до схеми осіб.
Фото: СБУ заблокувала схему незаконного привласнення майна держпідприємства (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, в середині червня СБУ викрила корупційну схему в Міноборони на мільйони гривень.