ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Хотіли збанкрутувати: СБУ припинила схему привласнення майна стратегічного держпідприємства

Новость на русском →
Київ, Середа 30 червня 2021 14:53
Хотіли збанкрутувати: СБУ припинила схему привласнення майна стратегічного держпідприємства Фото: СБУ заблокувала схему незаконного привласнення майна держпідприємства (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) припинила схему незаконного продажу комерційним структурам майна стратегічного держпідприємства "Сумихімпром". Для цього його посадові особи використовували фіктивне банкрутство.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Відзначається, що в ході досудового розслідування були задокументовані факти формування керівництвом держпідприємства штучної кредиторської заборгованості, заставою в якій виступало майно "Сумихімпром". На кредитні кошти купувалася сировина за завищеними цінами.

Правоохоронці також встановили, що розпочата в 2012 році процедура санації держпідприємства не відповідала вимогам чинного законодавства і сприяла подальшому нарощуванню заборгованості.

"Дії менеджменту призвели до формування боргових зобов'язань ПАТ "Сумихімпром" на суму понад 2 млрд гривень, невиплати державі дивідендів і фактичного виключення законної приватизації товариства", - уточнили в СБУ.

За виявленими фактами порушено кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За місцями проживання та роботи підозрюваних проведено обшуки, в ході яких вилучено чорнову бухгалтерію та інші матеріали, що підтверджують протиправний характер дій менеджменту держпідприємства.

На майно "Сумихімпром" суд наклав арешт з метою недопущення незаконного відчуження стратегічного держпідприємства. Слідство продовжує встановлювати всіх причетних до схеми осіб.

Фото: СБУ заблокувала схему незаконного привласнення майна держпідприємства (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, в середині червня СБУ викрила корупційну схему в Міноборони на мільйони гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України госпредприятия
NEWS
В Україні ріст COVID-випадків: 633 зараження за добу
В Україні ріст COVID-випадків: 633 зараження за добу
DAILY
Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі