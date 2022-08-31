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Хотели четыре, а смогли один. Зачем РФ перебрасывает в Украину третий армейский корпус

Новина українською →
Среда 31 августа 2022 11:59
Хотели четыре, а смогли один. Зачем РФ перебрасывает в Украину третий армейский корпус Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

После неудач в северных областях, Россия приняла решение сформировать четыре корпуса стратегического резерва. Однако человеческих и организационных ресурсов хватило лишь на один.

Об этом полковник ВСУ Владислав Селезнев объясняет в материале для РБК-Украина "Это еще не контрнаступление ВСУ. Или что происходит возле Херсона".

Как поясняет Селезнев, часть корпуса уже разгрузилась в Ростовской области и постепенно движется ближе к границам с Украиной. Пока неизвестно куда именно военные будут направлены.

"Возможно, под Донецк, чтобы реализовать задачу Путина по выходу на админграницы Донецкой области. Возможно, они могут двинуться в направление на Запорожье. Возможно, на Херсон и Новую Каховку, чтобы усилить боевые возможности российских оккупантов, которые действуют на этом участке фронта", - отмечает полковник.

Третий армейский корпус имеет около 4 тысяч единиц боевых машин и автомобильного транспорта, которые необходимо перевезти железнодорожным транспортом и разгрузить.

Всего корпус насчитывает 11,5-12 тысяч военных, что свидетельствует о его недоукомплектованности.

"Хотя его в течение двух месяцев формировали, а людей собирали фактически со всей Российской Федерации. Он был создан в районе населенного пункта Мулино Нижегородской области", - пишет Селезнев.

В третий армейский корпус в основном входят бывшие участники проекта БАРС, мужчины старше 45 лет, которые желают воевать, однако не имеют навыков.

"Плюс есть маргиналы-патриоты, которые, заключив контракт на три месяца, хотят заработать по 200 тысяч рублей. Хотя они даже не догадываются, что в течение первых двух недель боев они погибнут и вернутся в пакете. Или же семье просто скажут, что они пропали без вести, чтобы не дать выплат", - добавляет Селезнев.

Корпус не имел подготовки, а некоторые из подразделений некомплектны, в связи с чем трудно говорить о его серьезной боевой подготовке и боевом согласовании.

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