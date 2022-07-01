Хотела стать министром образования у оккупантов. За госизмену будут судить директора школы

Расследованием установлено, что обвиняемая, которая к началу военной агрессии РФ против Украины работала директором одной из частных столичных школ, имела пророссийские взгляды и поддерживала оккупацию части нашей страны.

Она сотрудничала с представителем РФ, который принимал участие в проведении информационных акций против Украины и имел связи со спецслужбами страны-агрессора.

Женщина передавала ему информацию о местонахождении ВСУ и теробороны, а также в отношении государственных, политических и культурных деятелей Украины, которые выступают против российской агрессии.

В вознаграждение за сотрудничество обвиняемой обещали должность министра образования при оккупационной власти. Дело уже направлено в суд.