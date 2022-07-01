Хотіла стати міністром освіти в окупантів. За держзраду судитимуть директора школи

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена, яка до початку військової агресії РФ проти України працювала директором однієї з приватних столичних шкіл, мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави.

Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами країни-агресора.

Жінка передавала йому інформацію щодо місцезнаходження ЗСУ та тероборони, а також стосовно державних, політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії.

У винагороду за співпрацю обвинуваченій обіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі. Справу вже скеровано до суду.