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Хотіла стати міністром освіти в окупантів. За держзраду судитимуть директора школи

Фото: за співпрацю з окупантами судитимуть директора школи (handcuffs)
Автор: Євгеній Прокопенко

Мешканка Київської області, яка працювала директором приватної школи, здавала окупантам позиції ЗСУ та надавала іншу інформацію. За це їй пообіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена, яка до початку військової агресії РФ проти України працювала директором однієї з приватних столичних шкіл, мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави.

Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами країни-агресора.

Жінка передавала йому інформацію щодо місцезнаходження ЗСУ та тероборони, а також стосовно державних, політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії.

У винагороду за співпрацю обвинуваченій обіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі. Справу вже скеровано до суду.

Нагадаємо, СБУ викрила ще п'ятьох колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях.

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Прокуратура