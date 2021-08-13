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Хотела сфотографироваться на вагоне поезда: в Харькове 16-летнюю девушку ударило током

Автор: Инна Собора

В Харькове ударило током 16-летнюю девушку, которая вылезла на вагон товарного поезда. Девушка хотела сделать фотографию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Девушка с ожогами конечностей госпитализирована в больницу в Харькове. Состояние ее здоровья медики оценивают как стабильное.

Сообщение о происшествии на железнодорожной станции Купянск-Узловой поступило в Купянский районный отдел полиции 13 августа около 06:00.

"Потерпевшей оказалась 16-летняя девушка. Установлено, что она залезла на крышу вагона товарного поезда, который находился на станции. При попытке сфотографироваться девушку ударило электротоком, в результате чего ее отбросило на рельсы", - сообщили правоохранители.

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Харьков