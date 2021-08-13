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Хотіла сфотографуватися на вагоні поїзда: у Харкові 16-річну дівчину вдарило струмом

Автор: Инна Собора

У Харкові вдарило струмом 16-річну дівчину, яка вилізла на вагон товарного потягу. Підліток хотіла зробити фотографію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Дівчина з опіками кінцівок госпіталізована до лікарні у Харкові. Стан її здоров’я медики оцінюють як стабільний.

Повідомлення про подію на залізничній станції Куп'янськ-Вузловий надійшло до Куп’янського районного відділу поліції 13 серпня близько 06:00.

"Потерпілою виявилася 16-річна дівчина. Встановлено, що вона залізла на дах вагона товарного потягу, який перебував на станції. При спробі сфотографуватися дівчину вдарило електрострумом, в результаті чого її відкинуло на рейки", - повідомили правоохоронці.

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Харків