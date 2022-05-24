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Хотела в НАТО и превращалась во "враждебное государство". Шойгу назвал цели войны в Украине

Фото: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Россия начала "спецоперацию" в Украине, чтобы "обеспечить" свою безопасность. Под ней в Кремле понимают безъядерный и нейтральный статус украинского государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.

"В складывающейся обстановке Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения ее безъядерного и нейтрального статуса", - сказал он.

Под "складывающейся обстановкой", Шойгу имел в виду то, что Украина "превращалась во враждебное государство", которое "использовали в качестве инструмента давления на Россию", были "активизированы усилия по вступлению Украины в НАТО" и по размещению на ее территории военной инфраструктуры Альянса.

Ранее в Минобороны России прокомментировали замедление наступления войск в Украине. Там объяснили, что делают это "сознательно".

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Сергей Шойгу