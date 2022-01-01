Не работают кассовые аппараты. В работе Checkbox масштабный сбой: Дубилет назвал причину

По его словам, на этой неделе начался ажиотаж по регистрации кассовых аппаратов. В результате система Checkbox не выдержала и дала сбой. Поэтому многие предприниматели не могли использовать технику.

"Последние три дня были для меня и нашей команды каким-то сущим кошмаром. Мы не спали, не ели и толком не встретили Новый год, пытаясь устранить проблему", - написал Дубилет.

Он добавил, что причина сбоя обнаружена и сейчас большая часть касс работает нормально. Однако еще остались незначительные проблемы. Их должны устранить до завтра.

Дубилет извинился перед клиентами и пообещал сделать месяц бесплатного обслуживания всем, кто пострадал от сбоя. Он также заверил, что налоговая не будет штрафовать предпринимателей из-за не работавших кассовых аппаратов.

"Мне действительно вчера хотелось сделать себе сеппуку или хотя бы отрезать мизинец в знак раскаяния", - признался Дубилет.