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Не работают кассовые аппараты. В работе Checkbox масштабный сбой: Дубилет назвал причину

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Киев, Суббота 01 января 2022 18:48
Не работают кассовые аппараты. В работе Checkbox масштабный сбой: Дубилет назвал причину Фото: сооснователь Monobanka Дмитрий Дубилет (facebook.com/dubilet)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Основатель Checkbox Дмитрий Дубилет рассказал о сбое в системе из-за массового введения кассовых аппаратов, который произошел на этой неделе. Он признался, что был готов сделать себе сеппуку (харакири).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Дубилета.

По его словам, на этой неделе начался ажиотаж по регистрации кассовых аппаратов. В результате система Checkbox не выдержала и дала сбой. Поэтому многие предприниматели не могли использовать технику.

"Последние три дня были для меня и нашей команды каким-то сущим кошмаром. Мы не спали, не ели и толком не встретили Новый год, пытаясь устранить проблему", - написал Дубилет.

Он добавил, что причина сбоя обнаружена и сейчас большая часть касс работает нормально. Однако еще остались незначительные проблемы. Их должны устранить до завтра.

Дубилет извинился перед клиентами и пообещал сделать месяц бесплатного обслуживания всем, кто пострадал от сбоя. Он также заверил, что налоговая не будет штрафовать предпринимателей из-за не работавших кассовых аппаратов.

"Мне действительно вчера хотелось сделать себе сеппуку или хотя бы отрезать мизинец в знак раскаяния", - признался Дубилет.

Напомним, с 1 января 2022 года ФОПы второй-четвертой групп должны применять кассовые аппараты или программные регистраторы расчетных операций (РРО).

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