Не працюють касові апарати. В роботі Checkbox масштабний збій: Дубілет назвав причину

Засновник Checkbox Дмитро Дубілет розповів про збій у системі через масове введення касових апаратів, який стався цього тижня. Він зізнався, що готовий зробити собі сеппуку (харакірі).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Дубілета.

За його словами, цього тижня почався ажіотаж з реєстрації касових апаратів. В результаті система Checkbox не витримала і дала збій. Тому багато підприємців не могли використовувати техніку.

"Останні три дні були для мене і нашої команди якимось сущим кошмаром. Ми не спали, не їли і толком не зустріли Новий Рік, намагаючись усунути проблему", - написав Дубілет.

Він додав, що причина збою виявлена і зараз велика частина кас працює нормально. Однак ще залишилися незначні проблеми. Їх повинні усунути до завтра.

Дубілет вибачився перед клієнтами і пообіцяв зробити місяць безкоштовного обслуговування всім, хто постраждав від збою. Він також запевнив, що податкова не штрафуватиме підприємців через не працювали касові апарати.

"Мені дійсно вчора хотілося зробити собі сепуку або хоча б відрізати Мізинець на знак каяття", - зізнався Дубілет.